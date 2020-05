A koronavírus-járvány okozta megszorítások nagyon sok családot érintenek - és ez főleg azoknak nehéz, ahol 65 év felettiek is vannak, akikre fokozottabban érvényes minden veszély és megszorítás. Nemrég például Németh Lajos mesélt arról, hogy ő már csak a koronavírus gondolatától is ideges lesz, hiszen ennek "köszönheti", hogy nem láthatja az unokáit.

Hasonló helyzetben van a 73 éves Fenyő Miklós is, aki szintén régóta nem találkozott a szeretteivel. És bár persze mindig jó érzés, ha az ember pihenhet, saját bevallása szerint a közönsége is hiányzik már.

"Soha nem fordult még elő, hogy ilyen hosszú ideig ne álljak közönség elé, és már hiányzik. Ez a helyzet természetesen az érzelmeimre és a lelkivilágomra is nagy hatással van" - mesélte a HOT! Magazinnak.

Ennél már csak azt fájlalja jobban, hogy nem találkohat az unokájával, akinek 6. születésnapján csak online vehetett részt. Elmondása szerint nagyon jó kapcsolatot ápolnak a kisfiúval, aki szintén zenészi tehetséggel van megáldva:

"Balázs nagyon tehetséges és ügyes fiú, már tanul zongorázni is, a kéztartása is egyre tökéletesebb. Várom, hogy újra együtt menjünk a koncertjeimre" - vallotta be Miklós.