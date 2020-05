Malek Andi, aki 20 év után tért haza Magyarországra, és Jáger Bandi már régóta dolgoznak együtt. Láthatóan nagyon egymásra találtak, nem csak szakmailag, hanem lelkileg is különleges kapcsolat van közöttük. Jáger Bandi egy interjú keretein belül most azt is elárulta, hogy is kezdődött mindez.

"2016-ban egy nagyszabású templomi fellépésre készültünk, s szükségünk volt egy, az egész miliőbe illő énekesnőre. Emlékszem, ott álltam a pódiumon, s egyszer csak beugrott Andi neve. Sosem beszéltem vele, ha egyszer életünkben találkoztunk, sokat mondok, mégis ő jelent meg előttem a lelki szemeim előtt" - kezdte Bandi, aki azonnal küldött az énekesnőnek egy e-mailt, melyre Andi pozitívan válaszolt.

"A fellépés fantasztikusra sikerült, s a remek együttműködésünk után egyértelművé vált, hogy ezt az utat folytatnunk kell. Semmi sem a véletlen műve, és jól tudtam, hogy Isten küldte nekem Andit" - fejtette ki a zeneszerző. Azóta pedig csak egyre szilárdabb alapokon nyugszik a kapcsolatuk: Andi szöveget ír, Bandi a zeneszerzésért felel, és már a harmadik lemezükön dolgoznak. Ám a kapcsolatuk már nemcsak szakmai, hanem lelki is, hiszen azóta a világnézetük is közössé vált. Nem véletlen, hogy együtt indultak el a gospel zene irányába, amelyben a hitről énekelnek - írja a Bors.