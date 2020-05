Schwarzenegger mostanában elég állati hangulatban van - legalábbis erről árulkodott az a korábban feltöltött videója is, amelyben egy pónit és egy szamarat etet répával, sőt, még narrálja is a két állat lehetséges gondolatait.

Mint kiderült, a szamarat Lulunak, a pónit pedig Whiskey-nek hívják. Lulu azonban a sztárság útjára lépett, ugyanis most egy friss videóban is együtt szerepel a gazdájával. Most éppen ott flangál Arnold körül, miközben a mozicsillag úgy emelgeti a súlyokat, mintha nem 72 éves lenne, hanem mondjuk 27.