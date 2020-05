Vámos Erika sokszor érez párhuzamot a saját és Albert Györgyi élete között. Most azt is elárulta, miért.

Ahogy azt korábban megírtuk, a TV2 csinos műsorvezetője eladja és ezzel együtt nagyobbra cseréli házát, az új otthona pedig pár száz méterrel arrébb épül a most még eladó ingatlanjától. Nehéz volt meghoznia a döntést, ugyanis az eladósorba került házban gyerekeskedett a 12 éve elhunyt Albert Györgyiis.

"Visszagondolva hátborzongató, hogy Györgyivel sokat beszélgettem régen, és rendre szóba került ez a ház, ahol ő gyerekeskedett a nagyszüleinél, ahogy én is sokat voltam a nagyszüleimnél az egy utcával odébb lévő házukban. Akkor még fogalmam sem volt, hogy ez lesz az én otthonom is" - mesélte Erika, aki még Györgyitől és a testvérétől vette meg a házat 15 évvel ezelőtt.

"Sok hasonlóság van a sorsunkban, de nem hiszek a kísértethistóriákban és abban sem, hogy ez összefüggésbe hozható egy házzal. De kétségtelen, Györgyi is ugyanolyan szerencsétlen volt a párkapcsolataiban, mint én, és a gyermekáldásról is ugyanúgy le kellett mondania. Talán ezért is tudtunk olyan jókat beszélgetni" - mondta Erika, aki sokszor

Györgyihez hasonlóan temperamentumos vagyok, viharos kapcsolatokat és szakításokat éltem meg, bár minden kapcsolatomat sikerült barátsággal lezárni. Pedig mindketten próbálkoztunk becsülettel! Az elmúlt másfél évtizedben a leghosszabb kapcsolatom is csak másfél évig tartott, az is válságokkal tűzdelt, de nem tekintek hátra, csak előre - jelentette ki a műsorvezető, akire januárban újra rátalált a szerelem, sőt, pár hét után már össze is költöztek a kedvesével.

"Mindketten őszintén beszélgettünk erről is. Én pánikbeteg és depressziós voltam, akárcsak Györgyi, gyógyszereket szedtem, terápiákra jártam, de túl vagyok rajta. Remélem, a költözéssel valami új és jó életszakasz kezdődik a párommal. Mindketten őszintén akarjuk és készek vagyunk tenni ezért. Eddig minden porcikám tiltakozott a költözés ellen, de most érzem, változtatnom kell, hogy boldog lehessek" - írta meg a Blikk.