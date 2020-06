A világhírű magyar modell nagyon komolyan tervez a párjával. Azt is el tudja képzelni, hogy vele alapítson családot egyszer. A szülei is szimpatikusnak tartják választottját, aki még magyarul is elkezdett tanulni, hogy könnyebben tudjon kommunikálni Barbi családjával. Dylan imádja Magyarországot, a Sziget fesztivált és a magyaros ételeket. Sajnos, a járványhelyzet miatt két hónapja nem tudtak Magyarországra jönni - mesélte Barbi a Best magazinnak.