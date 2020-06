Vajna Tímea húga és férje elhatározták, hogy elindítják a saját Youtube csatornájukat, hogy a követőik jobban megismerjék őket és kisebb betekintést nyerjenek a magánéletükbe. Az ehhez szükséges technikai eszközöket már be is szerezték, most pedig ötletelnek milyen tartalommal rukkoljanak elő, amihez a rajongók segítségét is kérték.

„Rengetegen írtátok, így úgy döntöttünk hamarosan belekezdünk a saját Youtube csatornánkba.soha nem csináltunk még ilyen videókat, de ígérjük mindent megteszünk azért hogy jobban megismerjetek minket. Kezdésként szeretnénk segítséget kérni, kérünk benneteket írjátok le mik azok a kérdések/témák amikre kíváncsiak vagytok velünk kapcsolatban!" - írta bejegyzéséhez Lilla.