A műsorvezető öltözködési stílusa annyira népszerű, hogy külön Facebook-csoport jött létre, ahol azt figyelik, mikor, mit viselt, és megosztják, hol lehet beszerezni ezeket a darabokat, sőt adják-veszik is egymás között.

Igazi divatdiktátor lett Ördög Nóra, már nem csak a televízióban vagy a Youtube-on követik minden lépését, hanem egy külön Facebook-csoport jött létre, ami azt lesi, mit visel a sztár. A tagok száma már tízezer fölött jár, úgy tűnik, ilyen sokan akarnak hasonlítani a műsorvezetőre.

A Bors megkérdezte, mit szól ehhez Ördög Nóra, aki elárulta, tudott a csoportról, ismeri a lányt, aki csinálja, hiszen sokszor felhívja, és megkérdezi, hol szerezte be a különböző ruhadarabokat. Nóra nagyon hízelgőnek találja, hogy ennyien követik a stílusát.