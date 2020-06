Pete Davidson neve sokaknak leginkább onnan lehet ismerős, hogy 2018-ban eljegyezte Ariana Grandét, majd még abban az évben váratlan szakításuktól volt hangos a sajtó. Most pedig CBS Sunday Morning c. műsorában beszélt életének egyik legnehezebb időszakáról. Bevallotta, hogy korábban többször is önveszélyesen viselkedett, de mára már túljutott ezen a mélyponton.

A komikus-színész még 2001-ben veszítette el édesapját, aki hivatásos tűzoltóként, a World Trade Centert ért terrortámadás után, az emberek mentése közben halt meg. Pete ekkor 7 éves volt, így nagyon korán egy hatalmas traumával kellett szembe néznie, ezt pedig a zűrös kamaszkor követte. 2018-ban a Grandéval való szakítása után közösségi oldalára egy búcsúüzenetre hajazó szöveget posztolt - jegyzi a Foxnews.

Tényleg nem akarok már ezen a földön lenni. Mindent megteszek azért, hogy a kedvedért itt maradjak, de őszintén szólva nem tudom, meddig bírom még. Egész életemben azon voltam, hogy másokon segítsek. Ne felejtsd el, hogy szóltam.

Ezt követően végül törölte az Insta-oldalát, majd szanatóriumba vonult.

Davidson nemrégiben pedig a The King of Staten Island című saját életét feldolgozó filmen dolgozott, amelynek főszereplője és szövegírója is volt egyaránt. A film terápiaszerűen hatott rá. Ahogy az egyik filmjelenetben is látható, a valóságban is számtalanszor vezetett csukott szemmel, biztonsági öv nélkül. Állapota akkor stabilizálódott, amikor megkapta a megfelelő orvosi kezelést.