A nők többsége eleve hajlamos az impulzusvásárlásra. Meglátni, megszeretni, megvenni. A babaholmikkal sincs ez másképp, hiszen rengeteg édes, pici ruha kívánkozik a bevásárlókosárba és a 3. puha babatakarónak is nehéz ellenállni, de érdemes kicsit józanul szemlélni a helyzetet, mert vannak dolgok, amikre feltétlenül szükség van, míg más holmikat teljesen felesleges beszerezni.

A legjobb, ha a leendő édesanya átgondolja a szituációt, listát ír a szükséges dolgokról és csak utána kezd bele a vásárlásba, különben hamar magával ragadja majd a cukiság-mámor.



De mire is van mindenképp szükség?

RuházatÉrtelemszerűen a babát öltöztetni kell és rengeteg szebbnél szebb, aranyosabbnál aranyosabb outfitet találhatunk a boltokban, ám érdemes itt is kicsit megállni, gondolkodni. Nem fog-e vérezni anya szíve, ha a legcukibb, legcsinibb rucit hátközépig összekakilja vagy térdig lebukja a gyerek? Mert az első időszakban ezek igen gyakori balesetek... Ezért jobb az első ruhatárat szép, de nem túl kényes darabokból összeválogatni. Persze lehet közte pár olyan is, ami extra, ha a család menne valahova vagy épp őket látogatják meg, de alapvetően jobb praktikusan szemlélni az öltöztetést is. Amire biztosan szükség lesz:

6 body (évszaktól függően rövid vagy hosszú ujjú)

6 nadrág (rövid vagy hosszú)

6 póló (hosszú vagy rövid ujjú)

6 pár zokni

Azért 6, mert a kezdeti hetekben napi 1-2x biztosan át kell majd öltöztetni a babát a különféle balesetek miatt, viszont 2-3 naponta úgy is mosni kell, így egy 6 db-os szett 2-3 napig pont elég.

4-5 rugdalózó (hosszú ujjú, melegebb vagy rövid ujjú évszaknak megfelelően)

2 sapka (nyáron cérnasapka/kiskalap, télen vastagabb)

1-3 kardigán, pulóver (szintén évszakhoz mérten)

2-3 harisnyanadrág (télen vastagabb, nyáron vékonyabb)

2 hálózsák (ez szintén évszakfüggő, de jó, ha van egy kicsit melegebb és egy kicsit szellősebb változat is)

2 pizsama (praktikus, ha rugdalózó és évszaknak megfelelően melegebb vagy vékonyabb).

téli babáknál kesztyű, bélelt overáll, bundazsák, nyári babáknál 2-3 napozó

Az első ruhácskákat 56-62-es méretben érdemes beszerezni, bár az 56-os csak néhány hétig lesz jó a babára, mert a növekedésük ebben az időszakban nagyon gyors, így hálózsákból nem is ajánlatos a legkisebb méretet venni.



PelenkázásManapság ismét nagyon divatosak a mosható pelenkák és a környezettudatos szemléletet követő családok is erre esküsznek, így ide ezzel kapcsolatban most csak annyit írunk, hogy pelenka. Döntse el mindenki, hogy az eldobható vagy mosható változatot részesíti előnyben. Naponta 5-6 darab piszkos pelenkával érdemes számolni, így jó a többször használatosból legalább 20 darabot beszerezni - hogy ne kelljen minden nap mosni és a száradásuk se legyen probléma -, míg eldobhatóból 1-2 csomag elegendő, ugyanis a legkisebb méretet hamar kinövik a babák.

pelenka

3 csomag popsitörlő (ebből nem árt nagyobb adagot venni, mert sok mindenre jó és eláll)

popsikrém

Köldökcsonk ápolásaManapság nagyon megoszlanak a vélemények a köldökcsonk ápolásával kapcsolatban, még az orvosok között is. Régebben az alkohol és a hintőpor kötelező eleme volt ennek a műveletnek, majd a hintőpor lassan kikopott, de ma már az alkohol használata is erősen kérdésessé vált. Az biztos, hogy a köldökcsonkot tisztán és szárazon kell tartani, erre pedig a legmegfelelőbb eszköz a fültisztító pálca.

alkohol (ezzel kapcsolatban érdemes a gyerekorvossal konzultálni)

fültisztító pálca

TisztálkodásRengetek babáknak kifejlesztett fürdetőt és krémet lehet látni a boltok polcain, mégis az első időkben jobb, ha a gyermekorvos által felírt, gyógyszertári készítményeket választja a kismama, mert ezek többek között illatmentesek is és a lehető legkisebb az esély arra, hogy irritációt okoznak.

kiskád

fürdetőkrém

2 kapucnis törölköző

szettben kapható kisolló, hajkefe, kézi orrszívó, lázmérő

porszívóra csatlakoztatható orrszívó (náthás időszakra)

20 db textilpelenka (mindenre jó: fürdőkádba, büfiztetéshez, törölgetéshez, a baba feje alá stb.)

EtetésAz újszülött etetése nagyon megosztó téma az édesanyák körében. Van, aki csak és kizárólag mellből, anyatejjel akarja táplálni a babáját, míg mások tápszeres pótlásra kényszerülnek. Egy kezdő cumisüveg szettet és néhány kelléket azonban érdemes beszerezni, mert néha nem úgy alakul a szoptatás, ahogy azt az anyuka eltervezte.

2 cumisüveg (150 ml-es)

anyatejtároló dobozok/zacskók

cumisüvegtisztító kefe

sterilizáló (mikrós vagy elektromos)

3-4 előke (de jó a textilpelenka is)

mellszívó

BabaszobaA babaszoba, babasarok kialakítása szintén nagy eltéréseket mutat, hiszen van, aki eleve külön szobát alakít ki a gyermekének, míg mások úgy érzik, hogy jobb, ha minél közelebb van az újszülött az édesanyához. Mindenkinek más a fontos, de néhány dolgot itt is érdemes beszerezni attól függetlenül, hogy ki hogyan tervezi az első közös heteket, hónapokat.

kiságy (babaöböl, rácsos ágy, mózeskosár stb.)

matrac

2-3 matracvédő

2-3 lepedő

rácsvédő

pelenkázószekrény (ruhák tárolására is jó)

pelenkázóalátét

babamérleg

Takarót és párnát az első időszakban nem ajánlatos a kiságyba tenni, mert balesetveszélyes! A baba feje alá érdemesebb textilpelenkát teríteni, úgy hogy a szélei a matrac alá érjenek, takaró helyett pedig jó választás a hálózsák, mert azt a baba nem tudja a fejére húzni.

Egyéb felszerelésAkad néhány olyan holmi, amelynek beszerzése egyes anyukák szerint életbevágóan fontos, míg mások szerint teljesen felesleges. Babakocsit szinte mindenki vásárol, ám hogy melyik típus a legmegfelelőbb az nagyon szubjektív. A különféle hordozók, nem csak séta alkalmával lehetnek előnyösek, hanem otthon is, amikor az anyukának mindkét kezére szüksége van, ám a baba is igényli épp a testközelséget. Viszont akadnak olyan gyerekek is, akik a kezdetekben nem szeretik a hordozást. A szoptatóspárna megosztó téma, bár tény, hogy több módon kihasználható, nem csupán a szoptatás, etetés során. A légzésfigyelő is olyan eszköz, amely nélkül egyesek átvirrasztanák az egész éjszakát, attól rettegve, hogy a baba légzése leáll, míg mások megbízhatatlannak és teljesen feleslegesnek tartják. A különféle játékok kérdése pedig egyéntől és családtól függ, akárcsak a játszócumi használata. Ezekről döntsenek belátásuk szerint a szülők.



Természetesen mindenkinek más-más igényei és elképzelései lehetnek a gyermeke gondozásával kapcsolatosan. A fenti lista nem aranyszabály, hanem egy kis segítség, hogy könnyebben és céltudatosabban indulhasson a kismama a babaholmik beszerzésére.