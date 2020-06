Igazán harmonikusan telnek a napjai Tinának és Emilionak, akik a karantén ideje alatt éjt nappallá téve sütöttek-főztek, a nézők kedvéért is. Igaz ez nem ment mindig zökkenőmentesen, de úgy érzik, az összezártság jót tett – egyébként is jól működő – házasságuknak, így tovább folytatják a közös főzéseket.

„Persze nálunk is előfordulnak nézeteltérések, kisebb viták, de egy biztos: sosem söpörjük őket a szőnyeg alá! Ami a szívünkön, az a szánkon, mindig megbeszéljük, ha valami nyomja a lelkünk" – mondta Emilio, aki nemcsak megbeszélni szereti a dolgokat, de kifejezni a felesége iránt érzett szerelmét.

Speciális puszilkodási technikáját a kamerák előtt is megmutatta most. „Emilnek van egy speciális kézcsókja, a 'tokától bokáig'. Ez azt jelenti, hogy a kézfejtől egészen a felkarig végigcsókolgat. Pontosan tudja, hogy mi kell a nőnek. Szeretem, ha kifejezi a szeretetét így is, nekem nagyon fontos, hogy érezzem, mennyire szeret a férjem. Este is úgy alszunk, mint két kis összefonódott kalács és van, hogy még álmunkban is pusziljuk a másikat" – vallotta be Tina, akinek férje úgy érzi, most még teljesebb közöttük a harmónia. „Nagyon jól működünk együtt Tinával, minden téren. Igaz, néha keményen pöröl velem, mert főzés után hajlamos vagyok széthagyni ezt-azt, de igyekszem őt kiengesztelni a 'tokától bokáig' pusziáradattal. Általában működik is a dolog!" – tette hozzá a SlágerTV-n látható Drága családomban az énekes.