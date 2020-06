Zámbó Krisztián évek óta énekesként tevékenykedik, ám most nagy elhatározásra jutott. Új műfajban szeretné kipróbálni magát. Krisztián közösségi oldalán jelentette be, hogy új dalában rappelni fog. Az énekes már többször is váltott stílust karrierje során, lehetséges, hogy most végre megtalálja a saját hangját. Krisztián elárulta, hamarosan felveszik az új dalt.