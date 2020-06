Besenyei Bogi szerint mindenki azzal fogja tartani a kapcsolatot itthon, akivel a verseny alatt is megtalálta a közös hangot. Éppen ezért ő és Pap Dorci, biztosan nem találkoznak majd.

Az Exatlon Hungary egykori versenyzői, Besenyei Bogi és Deres Ádám a Mokkában készítettek lazacnyársat, közben pedig elmesélték, mit terveznek a jövőben, a lány például államvizsga előtt áll.

Továbbra is tartják a kapcsolatot csapattársaikkal, de csak azokkal, akikkel közel kerültek egymáshoz a verseny alatt. Így Bogi és Dorci valószínűleg itthon sem lesznek barátnők.

„Dorcival nem találkoztunk azóta, és nem is fogunk. Már ő is elmondta, hogy nem kell beszélgetnünk, nem fogjuk egymás társaságát keresni. Mindenki annak a társaságát fogja keresni, akivel a műsor során is megtalálta a közös hangot" – mondta el Bogi.