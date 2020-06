"Már kész van Lacika és Lili szobája is, egymás mellett lesznek, a festés még hátra van, meg pár apróság hiányzik, valamint a kert is most készül. Nagyon várjuk, hogy ott lakjunk, terápia lesz ez nekünk, jön egy új közös élet kezdete" – kezdte a Blikknek L. L. Junior.

"Nagy boldogság nekünk ez a ház, hálásak vagyunk érte, és reméljük tőle a szebb jövőt (...) Még az is lehet, hogy majdnem egyszerre lesz a költözés és érkezik a baba, de nagyon szeretnénk, ha a törökbálinti házba hozhatnánk haza a kislányunkat." - folytatta Junior, akinek szeptemberben születik a kislánya, Lili.

L.L. Junior felesége, Kinga már a 26. hétben van, és bár dolgozik, nagyon ügyel arra, hogy ne hajtsa túl magát. A kismama elmesélte, hogy olyan kórházban ad életet kislányának, amelynek a legfelszereltebb koraszülött osztálya van.

"Természetesen imádkozunk, hogy egészséges legyen a baba, és hiszünk benne, nem lesz semmi baj"– tette hozzá a kismama, aki azt is elárulta, hogy hamarosan babamozira mennek, ahol már láthatják kislányuk arcvonásait.