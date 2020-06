A sztárpár 2017-ben jelentette be, hogy elválnak, ám ez cseppet sem mondható békésnek, ugyanis azóta folyamatosan pereskednek egymással. Mindig újabb és újabb botrányos történetek kerülnek elő az ügy kapcsán. Johnny Depp például azzal vádolta feleségét, hogy bántalmazta őt, de Amber ugyanezt állította róla.

Depp most épp azt szeretné bebizonyítani, hogy exfelesége megcsalta őt a házasságuk alatt.

Először James Francót próbálták meg hírbe hozni Amberrel, de egyelőre nem találtak bizonyítékot arra, hogy viszonyuk lett volna az Agydopping naplók című film forgatása alatt.

Most azonban Depp ügyvédje beidézte tanúnak, Amber egyik barátnőjének, Raquel Penningtonnak a férjét, Josh Drew-t. A férfi elárulta, tudomása szerint a színésznő édeshármasozott Cara Delevigne-nel és Elon Muskkal. Utóbbi nem is tagadta, hogy romantikus kapcsolat fűzte a színésznőhöz, de állítja, csakis válása után. Johnny Depp szerint azonban ez hazugság, és házasságuk alatt is viszonyuk volt, többször meg is látogatta őt közös otthonukban, amikor ő forgatott - írta a Daily Mail.