Csúnya válással ért véget 2017-ben Johnny Depp és Amber Heard két évig tartó házassága. Akkor a színész azzal vádolta meg feleségét, hogy bántalmazta őt. A színésznő azonban mindent tagadott, sőt visszavágott: szerinte a férje verte meg őt többször.

Egy most előkerült hangfelvétel azonban Johnny Depp igazát bizonyítja, az hallható rajta, hogy Amber Heard egy vita után a szobából távozni készülő férjére támad és megveri őt.

Továbbá elhangzik benne az is, hogy a színész fél a feleségétől, mondván, korábban többször is vágott hozzá tárgyakat – számolt be róla a DailyMail.