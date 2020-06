Balázs Klári bevallotta, úgy érzi, lelkileg megviselte őt ez az időszak. Pontosabban az, hogy nem tudtak színpadra lépni, hiszen a közönség szeretetéből rengeteg energiát merítenek, ez nagyon hiányzik most nekik.

„Folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket a rajongóktól, akik mind azt írják, nagyon szeretnének már velünk találkozni. Az igazság az, hogy nekünk is nagyon hiányoznak. Hiszen annyi szeretettel halmoznak el bennünket a koncerteken, hogy ez az érzés nagyon-nagyon sok energiával tölt fel minket. Ráadásul ezekre a pozitív energiákra most mindenkinek szüksége van, hiszen szerintem pszichésen sokakat megviselt ez a karantén dolog" – mondta Balázs Klári a Ripostnak.

Viszont már látják a fényt az alagút végén: augusztus 15-től engedélyezik a koncerteket. Így a Korda-házaspár már most elkezdte tervezni a fellépéseket. Otthonukból is végre kimerészkednek kicsit, de csakis maszkban és gumikesztyűben.