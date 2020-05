Kordáék fellélegezhetnek, ugyanis újranyit a villájuk, és az alkalmazottaiknak is ismét munkát tudnak adni.

Korda György és Balázs Klári június elejétől újra fogadnak vendégeket a villájukban, mely szállodaként üzemel. A házaspár nagyon megkönnyebbült, ugyanis senkit nem kellett elbocsájtaniuk, és ismét munkát adhatnak az alkalmazottaiknak.

"A szállodaszövetség utasításait követjük, minden előírást be fogunk tartani. Ezekben a napokban a fertőtlenítés a legfontosabb feladat, tetőtől talpig, az utolsó zugig ki kell takarítani,hogy minden megfeleljen az előírásoknak. Persze, a higiénia eddig is nagyon fontos volt, de most még kiemeltebben kezeljük" – mesélte Balázs Klári a Blikknek.