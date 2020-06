A világsztárnak annyira bejött a monori lány táncos videója, hogy a lájk mellett még kommentálta is. Angyal Gyimesi Petra el sem hitte, hogy ez megtörtént.

A fiatal anyuka korábban színházi táncosként dolgozott, majd megszületett a kislánya. Petra most sminkes és táncos videókat gyárt. Az egyik ilyenben Jennifer Lopez táncmozdulatait utánozta le, sőt még az öltözete is ugyanolyan volt, mint a dívának.

Miután feltöltötte a közösségi oldalára, olyan dolog történt, amire nem számított, Jennifer Lopez ugyanis lájkolta a videót, sőt a világsztár üzent is neki, hogy nagyon tetszik a felvétel.