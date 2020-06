Ahogy azt megírtuk, csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Súlyos betegség után távozott az élők sorából, családja közleményt adott ki haláláról.

Búcsúznak tőle a sportolók és a sztárvilág is: Tóth Vera nemrég egy romantikus fotót töltött fel Epres Panniról és Benedek Tiborról az Instagram-oldalára. Most pedig Shane Tusup is megemlékezett a legendás sportolóról.

"It was a true honor to share the pool deck with you. RIP" / Igazi megtiszteltetés volt megosztani veled a medencét. Nyugodj békében" - írja a fotó alá Tusup.