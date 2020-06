Ahogy azt megírtuk, csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Súlyos betegség után távozott az élők sorából, családja közleményt adott ki haláláról.

Búcsúznak tőle a sportolók és a sztárvilág is: ezúttal Tóth Vera töltött fel egy romantikus képet Epres Panniról és Benedek Tiborról az Instagram-oldalára.

"Bocsánat ezért a fotóért, de mikor őket néztem, mindig mosolyogtam, mert szépek és szerelmesek voltak és ez jól esett a lelkemnek, mindig reméltem, hogy egyszer én is ennyire szerethetek majd és engem is ennyire fognak szeretni... Ők egy fontos pár, fontos sorsüzenettel, amiről példát kell venni a világnak, hisz az megjavul tőle. Sokat nem tudtunk róluk, de a harmónia az sugárzott. Ennyi elég is, hogy minden jobb legyen egy kicsit... Keresem az okokat, miért nem adatott meg nekik, hogy egymás mellett öregedhessenek meg, együtt látva gyermekeik cseperedését.. Megérdemelték volna, mi pedig csodálhattuk volna, mint egy kapaszkodót a mindennapokban...

Nincs válasz.... Egyelőre csak a kegyetlen szívszorongatást érzem, majd megszakad a lelkem azon a gondolaton morfordírozva, mit érezhet az, aki itt maradt? Az egység megszakadt, az élet majd megy tovább, de nehéz lesz az út a boldogságig... Azt hiszem az öröklét titka az utódokban, az emlékezésben és a szeretetben rejlik, itt minden megvan, de tudom, hogy ez nem vígasztal, mert ő már nincs itt... Bőrömön érzem a fájdalmat, azt, hogy a halál ijesztően örökkévaló és nem válogat. Isten csak a jókat szólítja magához és ti, ott fent, egyszer biztonsan fogtok még találkozni" - írja Vera.