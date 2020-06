Horváth Melinda akkor önfeledten nyilatkozott a Ripostnak, hogy Curtis magától felkereste, amikor meghallotta a szörnyű történetét. A fiatal lány öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos balesetet, amit ugyan túlélt, de elveszítette mindkét lábát, évek óta alig tudott kimozdulni otthonából, emellett pedig nagyon szerény körülmények között él. Egy aprócska kiegészítőre lenne szüksége a lánynak.

A protéziséhez szükséges speciális szilikonharisnyára lenne szüksége, hogy el tudja hagyni a házát, és járni tudjon. A koronavírus-járvány azonban fejetetejére állította az életet: Curtis február eleje óta nem jelentkezett a lánynál.

„Februárban azt írta a messengeren, hogy a hónap végén újra jelentkezik és megbeszéljük a részleteket. Azóta többször is írtam neki üzenetet, de el sem olvasta. Nem jött válasz felőle. Tudom, hogy karantén volt, de nagyon nagy szükségem lenne a segítségére és bevallom, bele is éltem már magam egy kicsit. Félre ne értsék, én azért is nagyon hálás vagyok, hogy korábban magától gondolt rám és felkeresett, de már érte is elkezdtem aggódni. Négy hónapja semmi hír nem érkezett tőle. Tényleg fontos lett volna a segítsége" - nyilatkozta a Ripostnak kétségbeesetten Melinda.

A lap ezek után megkereste a rappert, aki menedzsmentjén keresztül üzent:

„Attila a karantén és a kisfia miatt nem tudott eddig lépni ez ügyben, de augusztusban, ahogy beindul az élet újra, meg fogja látogatni Melindát, ahogy azt ígérte neki. Időközben megváltozott a telefonszáma is, így ez is bonyolította a helyzetet, de számíthat rá a lány, betartja az ígéretét" – reagált a koncertszervező.