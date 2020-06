Egy országot rázott meg Benedek Tibor halálhíre. Az egykori vízilabdázó hosszú betegség után hunyt el csütörtök hajnalban. Még a 48. életévét sem töltötte be.

Benedek Tibor 2018 nyarán tudta meg, hogy beteg, de hitt benne, hogy meggyógyul, sajnos azonban a kór legyőzte őt.

Szerénység és alázat jellemezte mindig is, állítása szerint nem rendelkezett kiemelkedő képességekkel, sikere titka abban rejlett, hogy hihetetlen akaraterővel bírt, és hajtotta a győzelem utáni vágy.

Házassága Epres Pannival példaértékű volt, a sztárt felesége és három gyereke, Ginerva, Mór és Barka gyászolja.

A sztárvilágban is sokakat megrendítetett a halálhíre, akik személyesen is ismerték, elismerő szavakkal emlékeztek meg az egykori vízilabdásról.

Schobert Norbi többször találkozott Benedek Tiborral forgatásokon, rendezvényeken. Sokat beszélgettek, a sport iránti rajongás közös volt bennük.

„Ismertem Tibort, hiszen számtalan eseményen és forgatáson találkoztunk. Olyankor jókat beszélgettünk, hiszen a sport szeretete elég közös témát adott. Mélyen megrendítette Rékát és engem is a halálhíre. Réka csak ennyit kérdezett tőlem reggel: Hol volt most Isten? Én pedig csak annyit tudtam mondani: Isten most elfordította a fejét... Igazságtalan az élet„ - nyilatkozta Norbi a Ripostnak.