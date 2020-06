A 26 éves Melanie Jennings retteg attól, hogy elkapja a koronavírust, ezért az ágyban is szigorú szabályokat vezetett be. Maszk és kesztyű nélkül hozzá sem érhet a férje, valamint az aktus is maximálisan öt perc lehet. A segédápolóként dolgozó Melanite ráadásul csak olyan pózokban hajlandó szexelni, amely során nincsenek egymással szemben - írja a The Sun.

Seria esse o novo "normal"?

