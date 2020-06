Lakatos Márk sosem tagadta, milyen nehéz gyerekkora volt. A stylist rossz gyerek volt, így édesapja gyakran megbüntette: volt, hogy szíjjal verte.

"A verés szörnyű volt, nagyon rosszul éreztem tőle magam. Nem a fájdalom, hanem a megalázottság, tehetetlenség érzése fájt. Az apám ezt tanulta a nagyapjától, ezért nem haragszom már rá" – mesélte korábban Bochkor Gábor műsorában.

A stylist 19 éves korában vallotta be édesapjának, hogy a fiúkhoz vonzódik. Márk erről évekkel ezelőtt a a Lakás talkshowban beszélt kendőzetlenül:

"Apámtól kettőnkről tanultam nagyon sokat, azt, hogy az indulatokat és a fájdalmakat nem szabad nagyon sokáig táplálni, hanem el kell jutni arra a pontra, hogy túllépj és össze tudj ölelkezni azzal az emberrel, akivel bármennyit is harcoltál, mégis az apád és van közös dolgotok, van közös szeretet"

–mondta akkor a stylist.

Márk most apák napja alkalmából mutatta meg édesapját:

"Csillagszórók! Apák napja van. Most jöttem rá, hogy 20 éve nincs közös fotónk az Öreggel...a kapcsolatunk a harcról szólt mindig, a megfelelésről, arról, hogy jó lehetek-e a szemében bármikor is. Rohadt egy dolog volt. Sokáig kűzdöttem érte-ellene. A szeretetéért. Pedig szeretett és szeret most is. Az Ő módján, az Ő élete lehetőségei szerint. Amikor ezt megértettem, elmúlt a harc. Persze fájdalom van még mélyen valahol. De azért dolgozom, hogy feloldódjon egyszer. Boldog Apák Napját, Fater!"