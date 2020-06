Ahogy azt megírtuk, múlt héten csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor, egy régóta tartó betegség következtében. Az ország egy emberként gyászolja a Tibort, de a legnagyobb fájdalmat a családja éli át, helyzetüket elképzelni sem lehet.

Benedek Miklós egész életében példakép volt Tibor számára. Egy korábbi interjúból kiderült, hogy már tinédszer korában is apja tanácsai alapján próbálta alakítani az életét. Híres édesapjára nehéz idők várnak, hiszen hamarosan újból színpadra kell állnia annak tudatában, hogy gyermeke már nem fog a nézőtéren ülni.

A 73 éves színésznek a családi támogatás mellett a munka jelenthet mentőövet az elkövetkezendő nehéz időszakban, ugyanis a meglévő szerepei mellé újat is vállalt: a József Attila Színházban, Spiró György Az imposztor című komédiájának főszerepében láthatjuk, emellett pedig a Játékszín, a Belvárosi Színház és a Hatszín Teátrum színpadain is bizonyít.Csonka András számtalanszor dolgozott már együtt Miklóssal, például a Játékszínben egy Agatha Christie-krimiben.

"Párszor találkoztam csak Tiborral, elképesztően közvetlen, kedves embert ismertem meg benne. Ettől függetlenül is a hosszú évek alatt mindenkinek egyértelművé válhatott, a vele készült interjúk és minden megnyilvánulása alapján, hogy igazi példaértékű emberről van szó, aki komoly, elszánt, szerény és kimondottan harmonikus személyiség. Azt hiszem, soha nem láttam még ennyire egyértelmű döbbenetet a közösségi média platformjain, mint a halála kapcsán. Az külön megható, ahogy a csapattársai és a külföldi ellenfelei nyilatkoztak róla. Belegondolni is borzalmas, hogy mit élhet át most a családja. Ez az egész mélységesen megrendítő és igazságtalan is" - nyilatkozta András a Borsnak.