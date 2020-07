Ma már számtalan diéta közül választhatunk, ha meg szeretnénk szabadulni néhány kilótól. Ám ez nem biztos, hogy jó, ugyanis rengeteg olyan fogyókúrás módszer is akad köztük, ami nem hatásos, mert a sanyargatás után a leadott kilók hamar visszajönnek, sőt egyes diéta-trendek kifejezetten veszélyesek tudnak lenni az egészségedre. Egészen képtelen ötletekkel is próbáltak már fogyni, ám ha tartósan alkalmazod ezeket a furcsa étrendeket, komoly baj lehet belőle.

Ahhoz, hogy leadj pár kilót, nem feltétlen kell éhezned, és megvonnod magadtól minden finomságot. Kiegyensúlyozott étrenddel, elérheted a célodat, és nem jön vissza a súlyfelesleg. Mielőtt belevágsz a fogyásba jobb, ha kikéred szakember tanácsát, ahelyett, hogy elkezdesz egy képtelen fogyókúrát.

Bébiétel diétaA lényege, hogy a nagyobb kalóriatartalmú ételeket bébiétellel kell helyettesíteni vagy akár minden étkezést. Ugyan ezek az ételek nem tartalmaznak tartósítószert, adalékanyagot, és alacsony a cukor- só- és zsírtartalmuk. Ám sok minden hiányzik belőlük, amire egy felnőtt szervezetnek szüksége van, ilyen például a rost, a kálcium vagy a D-vitamin. Ugye így már nem hangzik olyan jól? Ha ezeket megvonod magadtól, hamar problémák léphetnek fel. Ráadásul ezeknek a „nyalánkságoknak" ugyebár annyi a kalóriatartalma, amire egy babának szüksége van. Logikus, hogy egy felnőtt ember szervezete ennél jóval többet igényel. Tehát maximum nassolnivalónak vesd be a bébipapit.

Káposztaleves diétaEz a módszer nagyon népszerű volt egy időben, hiszen hihetetlen gyors fogyást ígér, egy hét alatt akár 5-6 kilót, ám kínkeservek árán! Ugyanis ez a diéta valóságos koplalás, nagyon kevés kalóriát enged meg: napi 800-1000 között, sokan egy hétig sem bírják. A hirtelen, drasztikus fogyás pedig tudjuk, hogy ahhoz vezet, hogy a gyors siker után szinte azonnal visszajönnek a leadott kilók, így nem érte meg a sok szenvedés. Maga a káposztaleves egészséges, hiszen sok vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, viszont ez a fogyókúrás módszer is nagyon egyoldalú, mert szükségünk van fehérjére, zsírra és szénhidrátra is.

Fagyi diétaEbben a különös diétában természetesen az a csábító, hogy megengedett a fagyi, méghozzá nem is kis mennyiségben, hiszen szinte csak ezzel az étellel visszük be a megengedett 1100 kalóriát. Csakis is fagylaltot ehetünk benne, no meg némi zöldséget és gyümölcsöt. Nem kérdés, hogy elég egyoldalú ez a diéta, és súlyos hiányosságai vannak, még akkor is, ha nem hosszútávon gondolkodunk benne, hiszen rengeteg fontos tápanyagot mellőz.

Váltott napos diétaA diéta lényege, hogy egyik nap bármiből bármennyit ehetsz, a másik nap viszont drasztikusan lecsökkented a kalóriamennyiséget, szinte csak folyadékot viszel be. Ez akár csábító is lehet első hallásra, hiszen csak egy napot kell koplalnod, és utána teleeheted magad. Csakhogy a szervezetet ez nagyon megviseli, és teljesen felborítja az emésztést. A legtöbben ilyenkor mértéktelen evésbe kezdenek a „megengedős" napon, a gyomor ezért kitágul, és még nehezebb lesz másnap a koplalás.

Atkins-diétaA módszer épül, hogy a szénhidrátot drasztikusan lecsökkenti, és a fehérje- és zsírbevitelt emeli meg nagy mértékben. Noha anno nagyon népszerűnek számított, de kutatások bebizonyították, hogy nem túl egészséges, ha hosszútávon alkalmazzuk. Szénhidrátra szüksége van a szervezhetnek, csak ennek minőségére kell odafigyelni. Ráadásul ez a diéta először drasztikusan csökkenti, majd emeli valamivel a mennyiségét, ennek pedig éppen fordítva kellene történnie. A zsír és fehérje bevitel nagymértékű megemelése viszont növelheti a szív- és ér¬rendszeri betegségek, a veseelégtelenség, és a csontritkulás kialakulásának kockázatát.