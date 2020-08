Ahogy beköszönt a jó idő, egyből előkerülnek a grillezéshez szükséges eszközök, és egyre többször készül a konyha helyett a szabadban a hétvégi ebéd. Íme, néhány tipp ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen.



Pác a lelke mindennekA grillételek sikere a megfelelő alapanyaghoz leginkább passzoló pác elkészítésén múlik. Minden húsnak megvan a hozzá leginkább illő fűszerkeveréke, az, amivel egyből „beindul köztük a kémia". Természetesen kísérletezni mindig szabad, és kell is, hiszen a grillezés is kreatív tevékenység, de ha nem mozgunk még olyan otthonosan és rutinosan a kinti sütögetés világában, akkor érdemes követnünk néhány aranyszabályt ahhoz, hogy az eredmény tökéletes legyen.

A megfelelő edény

A pácolásnál nem csak az nem mindegy, hogy milyen fűszerekkel dolgozunk, de már az sem, hogy milyen edénybe tesszük a húsokat. Mindegy, hogy olajos, vagy savas pácot készítünk, a legjobb, ha üveg vagy kerámia edényt választunk. A mérete pedig természetesen attól függ, hogy mennyi alapanyagot szeretnénk elkészíteni, ugyanis nagyon fontos, hogy a finom, fűszeres pác teljesen befedje a húsokat. A pác összeállítása

Grillezni, szinte minden élelmiszert lehet, ám az nem mindegy, hogy a különböző húsokhoz milyen fűszereket használunk, ahogy az sem, mennyi ideig hagyjuk őket a pácban. A zöldségeknek nem kell több pár pillanatnál, vagyis elég, ha a sütés előtt kenjük be őket. A halak laza szerkezetük miatt nem igényelnek több órányi pancsolást az olajos fűszerkeverékben, egy óra alatt át is veszik a finom ízeket. A csirkehúst nyugodtan hagyhatjuk egy-két órán át pácolódni, míg a marha- vagy sertéshúst akár egy-két napig is.



Halak: a halak egyik legjobb barátja a citromlé, ezért a páclevüket is ezzel érdemes készíteni. A fokhagymával sem lőhetünk mellé, de a petrezselyem, a kakukkfű és a rozmaring is remek választás.

Csirkemell: ehhez az ezerarcú húshoz rengeteg fűszer passzol attól függően, milyen ízvilágot kívánunk elérni. Készíthetünk mézes-mustárosat, könnyed és friss joghurtosat, vagy egyszerű olajos és fokhagymás pácot is. Ami egyikből sem hiányozhat, az a pár csepp citromlé és a fokhagyma, valamint a rozmaring. Akár szalonnával is betekerhetjük, mivel a csirkemellet könnyen ki lehet szárítani. Marha: ehhez a húshoz a karakteresebb fűszerek illenek. Tehetünk az olajba babérlevelet, természetesen kihagyhatatlan a bors és a fokhagyma, ezek mellett pedig fűszerezhetjük még köménnyel is.

Bárány: a rozmaring elengedhetetlen fűszere a báránynak, ha pedig különlegesebb, pikánsabb eredményt szeretnénk elérni, akkor mentával is próbálkozhatunk. A fokhagymát azonban ennél a húsnál sem érdemes kihagyni a pácból.

Sertés: sokféle fűszert kedvel ez a hús, de a petrezselyem, a bors, a kakukkfű és a bazsalikom kiváló választások lehetnek. A mustáros alapú pácokkal is nagyon jó párost alkot. Zöldségek: sem sok idő, sem sok fűszer nem szükséges ahhoz, hogy a zöldségek finom ízt kapjanak. Bőven elég, ha az olajba fokhagymát és egy kis citromlevet teszünk.



A sütési idő

Percre pontosan soha nem lehet megmondani, hogy mikor van kész az étel, hiszen ez a hússzeletek vastagságától is függ. A halszeletek készülnek el a leghamarabb, amint már nem áttetszős a színük, le is vehetjük a grillről. A többi húsnál arra kell odafigyelnünk, hogy a legvastagabb részen is kemények legyenek. Megszúrni a szeleteket grillezés közben azonban tilos, ha biztosra akarunk menni, akkor áldozzuk fel az egyik húst kóstolónak.

Ha már szót ejtettünk arról, miket érdemes összekeverni ahhoz, hogy a húsunk a lehető legfinomabb legyen, fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy mit kell kihagyni a pácból: a sót, ez ugyanis kivonja a húsból a nedvességet. Vagy közvetlenül sütés előtt, vagy csak az után sózzuk meg a grillezett húsokat.

A megfelelő alapanyag és a tökéletes fűszerezés kiválasztása mellett arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen olajat használunk a pác alapjának, ez is nagyban meghatározza ugyanis az ízélményt, főleg, ha már eleve ízesítettet választunk, amely meg is könnyíti a pácolás menetét.

