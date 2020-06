Az Oscar-jelölt Virungát 2014-ben mutatta be a Netflix, producerei között DiCaprio is szerepelt. A dokumentumfilm rendezője és forgatókönyvírója, Orlando von Einsiedel végzi a játékfilm executive produceri munkáit.

A film vadőrök életét mutatja be, akik Afrika legértékesebb nemzeti parkjának és veszélyeztetett gorilláinak megmentéséért kockáztatják életüket.

Leo régóta foglalkozik a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park támogatásával, tavasszal kétmillió dollárt segített összegyűjteni a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került nemzeti park megmentésére létrehozott alap elindításához.

Barry Jenkins, aki a Ha a Beale utca mesélni tudna című 2018-as filmjével szintén számos díjat zsebelt be, most Alvin Aileyről, a 20. század egyik legnagyobb hatású koreográfusáról készít életrajzi filmet.

A forgatókönyvet az Oscar-díjas Barry Jenkins írja.