A nyári hónapokban több időt töltünk a szabadban, és arcunkat is jobban érik a nap sugarai. Ha süt a nap, érdemes még nagyobb odafigyeléssel ápolni bőrünket, az UV-sugárzás és a víz ugyanis rendkívüli módon igénybe veszi azt. Mutatjuk a nyári arcápolás legfontosabb alappilléreit!

A nyár beköszöntével fontos, hogy ne csak a ruhatárunkat cseréljük le, de bőrápolási rutinunkat is igazítsuk a forrósághoz. Óriási tévhit, hogy nyáron nincs szükség arcápoló készítményekre.

Íme a nyári arcápolás 5 alapszabálya:

1. Válassz könnyű, de hidratáló arckrémet!

Nyáron nem szükséges nehéz, zsíros krémeket kenni arcbőrünkre. Kedvező hatást érhetsz el szérumokkal, amelyek vizes, zselés állaguknak köszönhetően könnyen felszívódnak. A nyár legmelegebb időszakában a nap és a vízszárító hatása miatt muszáj pótolni a bőrből elillanó folyadékot. Válassz olyat, aminek magas a vitamin és hatóanyagtartalma és fordíts gondot a belső hidratálásra is: igyál legalább 2-3 liter vizet naponta!

2. Használj fényvédő krémeket!

Sokan nem tudják, de a bőröregedés jeleinek nagyrészéért az UVA és UVB sugárzás felelős. Épp ezért nagyon fontos, hogy nyáron ne indulj el fényvédő krém nélkül, és ha teheted, dél és három óra között húzódj árnyékba, és kend be magad! Ha mégis ki kell menned, gondoskodj a védelemről: egy baseball sapka vagy kalap tökéletesen védi az arcot a káros sugaraktól! A fizikai fényvédők a legjobbak, ezek ugyanis olyan cink-oxidot vagy titán dioxidot tartalmazó készítmények, amelyek védőréteget képeznek a bőrön, és visszaverik az UVA és UVB sugarakat.

Jó ha tudod: A fényvédő faktor tulajdonképpen egy olyan arányszám, amely megmutatja, hogy az adott termék használatával mennyiszer több időt tölthetünk a napon leégés kockázata nélkül.



3. Tisztítsd és radírozd az arcbőröd rendszeresen!

A hőségnek köszönhetően arcbőrünk könnyebben zsírosodik, és az izzadásnak köszönhetően könnyebben tapad rá a por és a szennyeződések. Épp ezért fontos, hogy elegendő időt szánjunk az arctisztításra: minden nap érdemes micellás vízzel lemosni arcot, de a bőrradírozást is érdemes heti rendszerességgel végezni. Egyrészt azért, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket, másrészt pedig azért, hogy üdébbnek érezzük magunkat.

4. Kényeztesd a bőröd arcpakolással!

Mivel nyáron a bőr hidratálása és táplálása a legfontosabb, érdemes pakolást készíteni. Ezek összetételüktől függően tisztítanak, feszesítenek, hidratálnak, vitaminnal töltik fel és nyugtatják a bőrt. Az alovereás arcpakolás például tökéletes megoldás lehet vízhiányos bőrre.

5. Használj arcpermetet és tonikot!

Ahogy azt fentebb már említettük, nyáron is nagy figyelmet kell fordítani a bőr tisztítására. A micellás vizek mellett az arctonik is kedvezően hat a bőrre: összehúzza a pórusokat, eltávolítja a felesleges olajokat és zsírokat a bőr felületéről, és visszaállítja az arcbőr pH értékét. Ha légkondicionált irodában dolgozol, vagy sokat ülsz autóban, bátran használj arcpermetet is, amely azonnali felfrissülést ad, és újra lélegezni engedi bőrünket.