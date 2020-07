Legyen valaki alacsonyabb vagy magasabb, erősebb testalkatú, gömbölyded vagy szikárabb, mindnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Kevesen tudják, hogy a testalkatunkat valójában a csontozatunk határozza meg és voltaképpen független a kilók számától. Természetesen ettől még lehet valakin felesleg vagy éppen zöröghetnek azok a bizonyos csontok, ám egyes adottságokon semmilyen diéta illetve edzés nem tud segíteni. Így érdemes tisztában lenni a saját alkatunkkal és csak olyan elvárásokat támasztani magunkkal szemben, amelyek nem mondanak ellen a genetikánknak. Azon például senki nem tud változtatni, hogy milyen magas, mennyire hosszúak a combjai vagy széles a csípőcsontja. Csalni persze lehet egy magas sarkú cipővel és egy bizonyos szintig a csípőből is lehet faragni, ám az alap testalkaton ezek csak csekély mértékben változtatnak.

Testalkatok

A legtöbb nő biztosan hallott már a homokóra, alma és körte típusról, ám ennél több testalkat létezik. Egyrészt tekintetbe kell venni a váll-derék-csípő arányát, másrészt azonban olyan jellemzőket is, hogy az illető alacsony vagy magas, a nyaka rövid vagy hosszú, de a keblek mérete, a váll szélessége és a fenék vonala is meghatározó. Tehát homokóra és homkóra között is lehet különbség, ha az egyik 180 cm magas, a másik viszont csak 155 cm, éppen ezért hiába tartozik két nő ugyanabba a típusba, egyáltalán nem biztos, hogy ugyan olyan lesz az alakjuk, legfeljebb a váll-derék-csípő aránya, amely alapján 5 testalkatot különböztethetünk meg.



Oszlop (egyenes, téglalap)

Ezt a típust keskeny csípő, egyenes derék és kisebb keblek jellemzik. A lábaik hosszúak, vékonyak, a fenék viszont laposabb az átlagnál. A modellek zöme és a tinédzserek általában ezzel a testalkattal rendelkeznek.



Tölcsér (fordított háromszög)

Ennél a típusnál a váll szélesebb, a keblek nagyobbak, a csípő viszont keskeny és a lábak is vékonyak. A felsőtest tehát jóval meghatározóbb, mint az alsó és emiatt „fiús" alkatnak is szokták nevezni, hiszen az erősebb nem képviselőinél jellemző a hangsúlyos mellkas és váll.



Homokóra(vagy X-alkat)

Minden nő – és állítólag férfi – álmainak netovábbja, amikor a váll és csípő egy vonalban van, a derék pedig ezekhez képest jóval keskenyebb. Itt a legkiegyensúlyozottabbak az alsó- és felsőtest közötti arányok, az igazi homokóra alkat azonban nagyon ritka, ugyanis kitétel, hogy a mell-derék, derék-csípő közötti különbség majdnem 30 cm legyen, máskülönben inkább oszlopról beszélhetünk, mint homokóráról.



Alma (ovális)

Az alma típusú nőknél a hangsúlyt a test közepe kapja, azaz a mell, a derék és a has egyaránt erőteljes. A csípő lehet keskenyebb, mint a vállak, a fenék pedig általában laposabb, viszont a legtöbb esetben a lábak kifejezetten formásak, a boka pedig vékony.



Körte (háromszög, piramis)

A körte alkatú nőknél a váll keskeny, a mell normál vagy kisméretű és a has lapos, a csípő viszont, a derekához és a felsőtesthez viszonyítva kifejezetten hangsúlyos, ahogyan általában a combok is teltebb formájúak.



A fentebb írtaknak megfelelően ezek csupán az alaptípusok, ám a test - genetikailag meghatározott- egyéb arányait figyelembe véve, nem csupán ötféle női testalkat létezik. Ahhoz azonban, hogy el tudjuk fogadni az alakunkat és ne támasszunk irreális elvárásokat magunkkal szemben, valamint a számunkra legelőnyösebb ruhadarabokkal tudjuk megtölteni a szekrényünket, azért jó, ha tisztában vagyunk az alap testalkatunkkal.