A sminkelésnek léteznek írott és íratlan szabályai. Ilyen például, hogy ha a szem hangsúlyos, akkor a száj legyen visszafogottabb és fordítva, hogy a szájceruza ne legyen egészen más árnyalatú, mint a rúzs vagy, hogy a szemöldök túl sötétre festése – bármennyire is divatos most - kifejezetten öregíti az arcot.



A pirosításnak is megvannak a maga szabályai, amelyeket érdemes betartani, ha rózsás vagy napcsókolta arcot szeretnénk varázsolni magunknak.



A pirosítás általános szabályaiA pirosítót vagy bronzosítót az arcon belül több helyre is felvihetjük attól függően, hogy milyen anyaggal dolgozunk és milyen hatást kívánunk elérni. A legszebb eredményt a por állagú dekorkozmetikumokkal tudjuk elérni, amelyeket érdemes nagyobb fejű púderecsettel vagy ferde ecsettel felhordani.





Friss és üde

Keressük meg a mosolydombot. Ez az a pont az arcunkon, ahol a legszebben mutat a pirosító. Nem túl fenn és nem túl lenn. Hogyan találjuk meg? Egyszerűen mosolyogjunk, és ahol az arcunk kis almácskát formál, az lesz a tökéletes hely a pirosításhoz.

Divatos

Az arccsontra felvitt pirosító a divatvilág kedvence. Gyakran lehet látni kifutókon vagy fotózásokon, hogy a modellek egyébként is hangsúlyos arccsontjára kerül a pirosító vagy a bronzosító, még inkább karakteressé téve így az arcukat. Ezzel a típusú csontosítássalérdemes csínján bánni, mert a hétköznapokon nem feltétlenül előnyös ez a fajta hangsúlyozás.

Bevállalós

Aki bátran használja a dekorkozmetikumokat és nem fél a színektől, az a pirosítóból nyugodtan tehet nem csupán az almácskákra vagy az arccsontra, de egy leheletnyit a szemhéjra és a szemöldökcsontra is. Ez kifejezetten harmonikussá és kissé babajellegűvé varázsolja az arcot, ám nagyon vigyázzunk, hogy ne essünk túlzásba, mert itt is igaz, hogy a kevesebb több!



A pirosítóval és a különféle árnyékolókkal természetesen jól lehet korrigálni az arcformát is, ám ez már haladó szint, így inkább kérjük ki egy profi sminkes véleményét, mielőtt fura helyekre kezdjük el felvinni a festéket.



Ami tilos