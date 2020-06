A színész, aki nemrég ünnepelte 86. születésnapját, most arról mesélt, mi mindenre készül a közeljövőben.

"Mit is mondhatnék, ez egy igazán izgalmas időszak. Beindulnak a felkérések, mindenki keresgél a produkciókhoz. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen már most fix szerepeim vannak a Nemzeti, a József Attila és a Turay Ida Színházban is. Ahogy jön az új szezon, ezeken a helyeken bárki megnézhet, mert biztosan ott leszek a színpadokon" - kezdte a Blikknek. A híres színész azt is elárulta, hogy esze ágában sincs visszavonulni, hiába 86 éves.