Sokan gondolják úgy, hogy a kutyák számára elegendő a kert nyújtotta tér, ahol szaladgálhatnak, szagolgathatnak. Ám elfelejtik, hogy bizony komoly veszély is fenyegetheti négylábú kedvenceiket a ház körül. Most összeszedtük a legfontosabb óvintézkedéseket, amiket minden felelős kutyatartónak meg kellene tennie a kertjében.

Egy új szőrös családtag érkeztével a fekhelyen, játékokon és az egészséges étrenden kívül, másra is gondolnod kell, amennyiben van kerted - különösen, ha kölyökkutyáról van szó.

Egyszerűbb dolgod van, ha mostanában alakítod ki vagy rendezed át, de egy meglévő udvart is érdemes kutyatartó szemmel átnézned.

Így tedd biztonságossá a kerted a kutyád számára

Aknák, kutak ellenőrzése

Ez leginkább a régi udvarokban lehet problémás. Ellenőrizd le, hogy minden földbe vezető "lyuk" biztonságosan le van-e zárva: ne lehessen elhúzni a fedelet, ne billegjen, ne legyen olyan rács rajtuk, amibe a kutya lába beakadhat.

Megfelelő kerítés

Ne csak az utcafronton, hanem körbe, a szomszédok felé is legyen kutya-biztos a kerítés. Se alatta, se felette, se mellette ne tudjon kiszökni. A másik udvarban lévő kutya támadásától kezdve, az elkóborláson át, egy autóval való végzetes találkozásig bármi megtörténhet vele.

Vedd számba a mérgező növényeket

Számos olyan virág és növény van, amit ha a kutya megrágcsál, hányást, hasmenést kaphat, ami egy kisebb testű esetén akár halál is lehet. Ilyen például a nárcisz, tulipán, jácint, tavaszi krókusz, rododendron, írisz. Ugyanakkor a veteményesben is lesnek rájuk akár halálos szépségek is: a hagymaféléktől például a már említett tünetek érhetik az ebet, de az éretlen paradicsom akár szívproblémákat is okozhat. Ezeket vagy távolíts el a kertből, vagy ültesd olyan helyre, ahol a házi kedvenc nem érheti el őket.

Megfontoltan használj gyom- és rovarirtó szereket

A kutyák megnyalhatják, megehetik azokat a növényeket, amiknél ezeket a vegyszereket használod: és a rosszulléttől egészen a halálig terjedhet a következmény-skála rájuk nézve. Ugyanez vonatkozik a rágcsálóirtó szerek használatára is.