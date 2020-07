A színész és a szobrászművész egy vonatút során szerettek egymásba és alig két hét után már az eljegyzésen is túl voltak. Az özvegy elmesélte Péter születésének körülményeit, és beszélt arról is, hogyan érzi magát most.

"Egerben ismerkedtünk meg. Akkor udvarolt, Pista annyira vigyázott rám, hogy 2 hét múlva megkérte a kezemet, és 1968-ban összeházasodtunk. Két hét alatt lett ez a nagy szerelem..."