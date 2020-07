Ahogy azt már megírtuk, Radics Gigi áldott állapotban van, ráadásul már azt is tudjuk, hogy egy kislányt hord a szíve alatt. A szexi sztár - akinek egy magyar hasonmása is van - , már nagyon készül az anyaságra, most költöztek át a kedvesével egy közös lakásba.

"Azt hiszem, senkinek nem egyszerű, ha el kell válnia a családjától, költöznie kell, de ez az élet rendje. A szüleim elfogadták, támogatnak, örülnek a döntésemnek. Amikor elkezdtünk lakásokat nézni, akkor két fő szempont volt: az egyik, hogy közel maradjunk a családomhoz, hiszen a baba érkezésekor minden bizonnyal szükségem lesz az anyukám segítségére, a másik pedig, hogy kényelmesnek találjuk az új otthont. Végül nagyjából tíz perc távolságra a szüleimtől találtunk is egy szép lakást, hatalmas terasza van, imádjuk" - mesélte Gigi a Blikknek.

Gigi nem akarja még elárulni, milyen színű lesz a babaszoba, azt azonban leszögezte, hogy biztosan nem rózsaszín, mert azt nem szereti. Az is kiderült, hogy saját stúdió is lesz a lakásban, hogy az énekesnp foglalkozhasson hamarosan megjelenő, új albumával.

"Nagyon élvezem, hogy csinosítgathatom, berendezhetem a lakást, de a kedvencem a kislányunk szobája. Kaptunk már pár apróságot, játékokat, ruhákat, olyan nagy öröm, hogy már ezeket is betehetem a szobába" - mesélte lelkendezve a kismama.