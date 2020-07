A nyár egyik legnépszerűbb eledele a lecsó. Nem csak azért, mert akár már néhány alapanyagból és gyorsan elkészíthető, hanem mert nagyon sokféleképpen is variálható. Ráadásul önmagában, kenyérrel és krumplival is fogyaszthatod. Íme, a legnépszerűbbek.

Ha nem akarod túlbonyolítani a főzést, akkor a legjobb, ha a klasszikus lecsót készíted el, amelyhez nem kell más, csak hagyma, paprika és paradicsom. Sokan ezeket szinte egyenlő mennyiségben teszik a lábosba, de ha nem akarod, hogy túl édes legyen, jobb, ha a paradicsomból és a hagymából jóval kevsebbet használsz, mint a paprikából. A klasszikus lecsót sokan főtt krumplival fogyasztják, de ha diétázol ezt inkább hagyd el.

Ha szereted a rántottát és a lecsót is, akkor a tojásos lecsó lesz a te ételed. Figyelj arra, hogy ne maradjon túl sok lé a zöldségek alatt, amikor belekevered a tojás, és akkor az állaga is szép marad.

A lecsónak laktatóbb variációja a rizses lecsó. Gyorsan elkészül ez is, itt csak arra kell figyelned, hogy a rizs is rendesen megpuhuljon.

Az előzőekhez képest kevesebben ismerik a tökös-kapros lecsót. A hagymát, paprikát és paradicsomot tökkel és kaporral egészítheted ki. A tök kicsit édesebb ízt ad az ételnek, a kapor pedig igazi különlegessé teszi. Van, aki a végén tejföllel tálalja, amitől pikáns karaktert kap.

A padlizsános lecsó is egy izgalmasabb variációja ennek a közkedvelt ételnek. A többihez képest több zsiradékot igényel, ugyanis a padlizsán több zsírt vagy olajat vesz fel, így kevésbé diétás, mint az, amely csak paprikát és paradicsomot tartalmaz.

A nagyétkűek és azok, akiknek nem kell vigyázni az alakjukra a kolbászos, szalonnás lecsót favorizálják. A zöldség hússal kiegészítve, pláne ha kenyeret is eszünk hozzá, igazi laktató étel lesz. A füstölt áru persze egyáltalán nem zárja ki azt, hogy akár tojást vagy rizst is tegyél hozzá, így annak, hogy milyen lecsóvariáció kerül a tányérodra csak a képzeleted szabhat határt.

A lecsó persze nem csupán főételként, de köretként is megállja a helyét: hidegen és melegen is jól passzol húsok mellé, de spagettitésztát is ízesíthetsz vele.