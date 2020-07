Bevallom, én mindig elégedetlen voltam a saját hajszínemmel. Épp ezért már 14 éves korom óta festem, saját magamnak. Voltam már egészen szőkétől, a vörösön át a feketéig minden, körülbelül öt éve pedig színes hajam van. Most megosztom veled a tapasztalataimat és elárulom, hogy lehet mindenféle színű a hajad.

A természetes hajszínektől távoli árnyalatok jó pár éve hódítanak, és nem csak a fiatalok körében. Középkorú - vagy épp idősebb - nők és férfiak is szívesen viselnek lila, zöld vagy kék hajkoronát. Sokan egész évben hódolnak a feltűnő színeknek, de vannak, akik csak nyáron merészkednek "élénkebb vizekre".

Ugorj bele a hajszínezés világába

A legtöbb színes hajfesték fizikailag színezi be a hajat. Ezt a gyakorlatban úgy érdemes elképzelni, mintha temperával kennéd be a hajad. A világosabb tónusú eredeti hajszín és a sötétebb színező párosítás lesz a legeredményesebb, de pár hajmosás után ez is ki fog kopni.

Hajszínezővel tartósabb és látványosabb eredményt érhetsz el, ha a hajadat előtte kiszőkíted. Lehet világosítókat venni például drogériákban, azonban ne hidd, hogy egy ilyen termékkel nem "égetheted le" a hajadat. Amennyiben nem vagy gyakorlott otthoni hajfestő, inkább hagyd rajta kevesebb ideig, minthogy megtörténjen a baj. Az is remek megoldás, ha fodrásszal szőkítetted ki a hajadat és házilag színezed be - még így is sokat tudsz spórolni.

Lehet azonban már neves márkáktól olyan színes hajfestéket is venni, ami tartalmaz némi szőkítőt, így jobban megfogja a hajadat. Ám a hatóidőre itt is nagyon oda kell figyelni.

Hasznos tanácsok

Hajszínezőt nem csak drogériákban és háztartási boltokban tudsz venni, érdemes fodrászkellékest keresned, ahol egyrészt nagyobb a választék, másrészt a felmerülő kérdéseidben segíteni tud az eladó.

Ne feledd a kesztyűt! A színezéshez és a lemosáshoz is fog kelleni, máskülönben a kezed is pár napig színes lesz.

Amennyiben egyszerre több színt használsz, próbáld a lehető legjobban elkülöníteni őket a fejeden, hiszen például egy kék és egy piros egymással való keveredése lilát fog eredményezni.

A világos színezők kopnak ki a leghamarabb, és van olyan kék árnyalat, ami mosásonként egyre zöldebbé válik.

Mindig használj utána hajbalzsamot, hiszen ez a művelet megviseli a hajadat.

Az otthoni hajszínezésnek megvan az a fajta varázsa, hogy az elképzelés és az eredmény között szinte minden esetben lesz különbség. Amennyiben tehát biztosra szeretnél menni, keress fel egy fodrászt, és bízd rá a dolgot.