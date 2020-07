Mindenkinek más a habitusa és ez már gyerekkorban, az étkezések terén is megmutatkozik. Egyesek imádják habzsolni az új ízeket a hozzátáplálás elejétől, míg mások csak óvatosan ismerkednek a szokatlan falatokkal. A kezdeti bizalmatlanság érthető, ám egy idő után a szülők is elvesztik a türelmüket, amikor a sokadik – nagy gonddal elkészített – ételt is visszautasítja a csemete.



Mit tehetünk ilyenkor?Lazítsunk! Bár az anyukák általában teljesen kétségbe esnek, ha a kicsi nem hajlandó enni, ne feledjük, hogy - az egyébként megfelelően táplált – gyerekek szervezete a tápanyagok nagyobb részéből raktárakkal rendelkezik, így egy-egy kihagyott tízórai vagy ebéd nem okozhat gondot. Sőt az sem, ha akár hosszabb ideig csak „csipeget" a kisgyerek, a szelektív evés ugyanis életkori sajátosságnak is nevezhető 2-3 éves korban.



Mi lehet az oka? Mit tehetünk?Az étvágytalanságnak vagy „nem evésnek" számos oka lehet.

Növekedési hullámvasút

A gyerekek fejlődése nem egyenletes, vannak életszakaszok, amikor ugrásszerűen megnyúlnak, híznak, majd a növekedés lelassul, hogy aztán újra lökésszerűen gyarapodjanak. Ennek fényében az is jobban érthető, hogy miért hullámzik az étvágyuk. Hiszen a növekedési szakaszban több tápanyagra és energiára van szükségük, míg a nyugalmi időszakban kevesebbre.



A növekedési hullámvasútból eredő étvágyingadozást viszonylag könnyű kezelni. Egyszerűen csak bízzunk a gyermekben és tartsuk tiszteletben, ha ebben az időszakban kevésbé éhes. Lehet, hogy érdemes csökkenteni a főétkezések adagjait és a köztes időben, ha mégis megéhezik, zöldséggel, gyümölccsel kínálni.

Fogzási fájdalom

A fogzás szintén visszavetheti az étvágyat, ami voltaképpen nem meglepő, hiszen gondoljunk bele, hogy fogfájáskor a felnőttek étvágya sem az igazi.



A fogzással járó fájdalmat megszüntetni nem tudjuk, ám ha figyelmesek vagyunk és megértőek, akkor sokat segíthetünk. Ilyenkor érdemes pürékkel kínálni a kicsit – akkor is, ha már darabosat eszik -, s ha lehet inkább hűvösebb vagy hideg formában tegyük elé, mintsem gőzölögve.

Nyári meleg

Nem érdemes a gyerekekkel szemben olyan elvárásokat támasztani, amelyeket mi magunk sem tudunk teljesíteni. Nyáron, amikor a hőmérő higanyszála az egekbe szökik, senki sem kívánja annyira a krumplipürét rántott hússal, így a gyerekektől se várjuk, hogy a nagy melegben úgy egyenek, mint egy kellemes, őszi estén.

A nyári forróságban érdemes a kisgyermek étkezését megreformálni, ahogyan a sajátunkat is. A nehéz fogások helyett készítsünk könnyű leveseket – akár hideg gyümölcslevest -, napközben kínáljunk neki zöldségeket, gyümölcsöket, hideg gyümölcsös turmixokat, joghurtot, s a táplálóbb, meleg ételeket inkább estére hagyjuk, amikor már mérséklődik a kánikula.

Játék

A gyerekeknél sokszor előfordul, hogy egyszerűen nincs idejük enni. Annyi mindent kell csinálniuk, annyi izgalmas játék vár rájuk, hogy időpocsékolásnak élik meg az étkezést.



A gyerekek alapvető szükséglete a játék. Ha pont evésidőben lendül bele, inkább várjunk 10-15 percet, ahelyett, hogy elrángatjuk ebédelni. Érdemes az étkezés előtt negyed órával már figyelmeztetni, hogy lassan asztalhoz kell ülni és bizonyos időközönként újra elmondani neki, hogy ő is felkészüljön arra, hogy hamarosan be kell fejeznie a játékot.

Játszma

Az is előfordulhat, hogy a gyermek egyszerűen fegyverként használja az ételt, hiszen ebben a korban előszeretettel tesztelik, hogy meddig feszegethetik a határaikat. Az étel és az étkezés pedig remek alkalom erre, hiszen a szülők reakciójából sok mindent megtudhatnak.

A játszmázás és akaratpróbálgatás bár a személyiségfejlődés természetes szakasza, nem jelenti azt, hogy a kicsi bármit megtehet. Fontos a következetesség és hogy megtanulja, az ételek elutasításával sem tarthatja sakkban a felnőtteket. Ha a gyermek nem akar többet enni, fogadjuk el. Ha elutasítja az ételt, akkor érdemes egy másfajtával megkínálni – hiszen szíve joga, hogy épp ne legyen kedve a spenóthoz -, ám ha azt sem hajlandó megenni, akkor fejezzük be az étkezést és magyarázzuk el neki, hogy kettőből válaszhatott, ha egyik sem jó, akkor majd a következő étkezéskor ülünk asztalhoz. Ha a második étel elutasítása után egy harmadikat és negyediket is elé teszünk, akkor csak azt tanulja meg, hogy az étel elutasításával befolyásolhat minket.

