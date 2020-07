1. Nem csak a filmvásznon hős, hanem a való életben is

A színész köztudottan szenvedélyesen imád repülni, és úgy tűnik, életet menteni is. Legutóbb 2011-ben dobta be magát szuperhősként, amikor értesült egy eltűnt kisfiúról. A gyermek a Yellowstone Nemzeti Parkban veszett el, és már 18 órája nem találták, amikor Ford úgy döntött, helikopterével csatlakozik a mentőcsapathoz. Szerencsére a segítségével megoldódott az ügy, a kisfiú pedig nem hitt a szemének, mikor a mentésére siető férfi személyében Harrison Fordot pillantotta meg.

2000-ben szintén helikopterével segített egy bajbajutott hegymászónak. Sarah George a sztár idahói farmjának közelében akadt el, nagy meglepetésére pedig Harrison Ford volt az első, aki a segítségére sietett. A nő annyira sokkos állapotban volt, hogy kérdés nélkül belehányt a színész kalapjába, akit egyébként nem ismert fel a nagy izgalmak hatására.

2. Magáénak tudhatja Hollywood negyedik legdrágább válását

Az E.T. és a Kundun forgatókönyvírója, Melissa Mathison két gyermeket is szült Fordnak, de aztán 21 év házasság után, 2004-ben elváltak. Melissa azonban anyagilag biztosan jól járt a válással, ugyanis nem kevesebb, mint 85 millió dollárt varrt le híres exférjéről, ami majdnem 27 milliárd forint. Persze nem Harrison Ford az egyetlen, aki borsos árat fizetett a válásáért, más világsztároknak is van hasonló sztorijuk.

3. Jó színész, de asztalosnak sem utolsó

Sokan nem tudják, de a 78 éves sztár már a színészi karrierje előtt is nagyon sikeres volt, ugyanis menő asztalos volt Los Angelesben. További érdekesség, hogy Ford könyvekből sajátította el a szakmát. Igazi sikerre pedig akkor tett szert, amikor megcsinálta Sally Kellerman verandáját. Innentől kezdve egymásnak adták a kilincset a sztárok, mindenki Harrison Fordot akarta felkérni valamilyen munkára. Persze, amióta berobbant színészként, kevesebb ideje marad civil szakmájának gyakorlására, de időről-időre azért magára csukja műhelye ajtaját, és alkot.

+1. Spielberg neki szánta dr. Alan Grant szerepét a Jurassic Parkban

Nemrég volt pontosan 27 éve, hogy bemutatták a Jurassic Park első részét, amely olyan elképesztő sikereket aratott, hogy igazi örökzöld filmalkotássá vált. Spielberg komoly neveket képzelt el a karakterei mellé, Alan Grant megformálására például olyanok álltak sorban, mint Robin Williams, Mel Gibson, vagy Kevin Costner. Harrison Ford is esélyes lehetett volna, ugyanis Spielberg eredetileg neki adta volna a szerepet, ám a sztár akkorra már Jack Ryan karakterét alakított a Férfias játékok és a Végveszélyben című filmben, így nem tudta elvállalni.