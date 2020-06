Azt például kevesen tudják, hogy a Jurassic Park megjelenésének hatására nagyon megugrott a dinoszauruszok iránti érdeklődés - noha már réges régen kihaltak. És nem csak a gyerekek, hanem a diákok körében is. A premier évében jelentősen megugrott a paleontológia/őslény szakra jelentkezők száma.

Ez a hatalmas érdeklődés nagyon jót tett a híres rendező, Steven Spielberg karrierjének, ugyanis a Jurassic Park megjelenése előtt 4 évig nem adott ki a kezéből olyan munkát, ami különösebben említésre méltó lett volna. 1989-ben jelent meg az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag, amely sokak szerint a sorozat legsikertelenebb része volt, de azért semmiképpen sem egy rossz film. A Jurassic Park azonban meghozta azt bizonyos "hűha-élményt" a nézőknek, amit megszoktak és el is vártak a világhírű rendezőtől.

Nem is csoda, hogy ekkora sikere lett, hiszen az időt és energiát nem nélkülöző produkcióban a legapróbb részletekre is kínosan ügyeltek. A forgatást 1992. augusztusában kezdték el a Hawaii-szigeteken, Michael Crichton - Őslénypark című regényének nyomán. A forgatókönyvet azért rendesen ki kellett gyomlálni vérengzés szempontjából, ugyanis az eredeti műben jócskán folyt a vér. Spielberg azonban ekkorra már pontosan tudta, mi az a keskeny mesgye, aminek mentén fogyasztható köntösbe lehet öltöztetni egy ilyen művet.

Ám nem csak a forgatókönyv dolgoztatta meg a szakembereket, hanem az olyan apróságnak tűnő, ám mégis létfontosságú elemek kidolgozása is, mint például a dínók hangja. A különféle hangok megszerkesztése rengeteg türelmet és kreativitást igényelt a hangmesterektől, akik végül több állat hangjának összekeveréséből hozták létre a dínófajok jellegzetes hörgéseit. A T-Rex például tigris, kutya, aligátor, elefánt és pingvin hangok kombinációjából születtett, a raptorokat libák, romzárok és delfinek hangjából keverték össze.

Sokakat elgondolkodatott, hogy a filmben látható triceratopsztrágya vajon élő szervezetből származó ürülék-e, hiszen megdöbbentően élethű volt. Persze egyértelmű, hogy ilyesmiről nem volt szó: az ürüléket sárból, szalmából és agyaból keverték ki, ezt követően pedig papajába és mézbe forgatták, hogy a legyek ellepjék.

Színészek tekintetében is fel kellett kötni a gatyát, hiszen mit sem ér egy jól megálmodott film, ha a főszereplők nem passzolnak az eljátszandó karakterekhez. A férfi jelöltek sorát olyan nevek gazdagították, mint Robin Williams, Mel Gibson, Kevin Costner vagy Harrison Ford. Végül Sam Neill kapta meg Alan Grant szerepét, Ian Malcolmot pedig Jeff Goldblum alakította - pedig az ő pozíciójára is olyanok álltak sorban, mint Michael Keaton, Jim Carrey vagy Johnny Depp.

A női szerepekért is nagy volt a versengés: a Laura Dern által megformált Ellie Sattler karakterére esélyes volt Jodie Foster, Sandra Bullock, Julianne Moore, Teri Hatcher, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Gwyneth Paltrow és Julia Roberts is. Lex Murphy szerepére pedig Spielberg azt a színésznőt akarta volna, akivel az Őslények országa című film kapcsán is együtt dolgozott. Ám a magyar származású Judith Barsit

mindenki megdöbbenésére meggyilkolta a saját édesapja, néhány évvel a Jurassic Park előtt, így a szerep végül Ariana Richardsnál landolt.

A színésznőt pedig annyira magával ragadta a dinoszauruszok világa, hogy a következő év nyarán egy paleontológus kíséretében Montanába utazott, hogy még többet megtudhasson erről a régen kihalt fajról.

Forrás: IMDb