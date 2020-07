Számtalan történetet hallani, hogy például óvónőből lett kozmetikus valaki, vagy 15 éves banki munkája után virágüzletet nyitott az illető.

Ám egy karrierváltás közel sem egyszerű, alaposan mérlegelni kell előtte, és megtervezni, mivel sokszor egy iskolát, tanfolyamot is el kell végeznünk előtte, majd ezután gyakorlatilag pályakezdőként nekivágni a munka világának. Egy vállalkozás beindításához is rengeteg tudást kell elsajátítanunk, és tőkére is szükségünk van.

Viszont, érdemes lehet belevágni, ha valóban úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és jelenlegi munkánk már nem tesz boldoggá, sőt! Sokaknak rendkívül pozitív fordulatot vett az egész élete, és ezután találták meg igazán a helyüket. Nem szabad tehát, hogy az önbizalomhiányunk vagy a félelmeink miatt belesüppedjünk egy olyan életbe, ami nem kielégítő számunkra.

Biztos, hogy teljesen új szakmába fognál?

S. Tóth Márta life-business coach, JóLét mentor azt táncsolja, amikor először megfordul a fejünkben a gondolat, kezdjük el mérlegelni, hogy honnan indultunk karrierünkben, oda jutottunk-e ahová terveztük évekkel ezelőtt, milyen tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak az út során.

Elképzelhető, hogy csak a megszokás miatt lettünk motiválatlanok, hiszen évek óta ugyanazt csináljuk, ugyanabban a környezetben, ugyanazokkal a kollégákkal, ismétlődő problémákkal küzdünk, és ezekben kimerültünk, a munka már nem tud örömet okozni. Ilyenkor el kell gondolkodnunk azon, hogy valóban egy teljesen új szakmába szeretnénk-e belevágni, lehetséges ugyanis, hogy cégen belül is találhatunk új feladatokat, feljebb lépési lehetőséget, vagy pedig egy másik vállalatnál folytatjuk szakmánkat, így az új környezet, új kihívások fellendíthetik a hétköznapokat.

Az ötlettől az elhatározásig

Ha mindezt alaposan mérlegeltük, és arra jutottunk, hogy valami teljesen új dologba vágnánk bele, mert jelenlegi szakmánk már egyáltalán nem tud boldoggá tenni, kezdjük el átgondolni, milyen képességekkel, készségekkel rendelkezünk, milyen területen tudnánk elképzelni magunkat, és ami a legfontosabb, miben lelnénk örömünket napi szinten. Érdemes olyan emberek véleményét is kikérni, akik igazán ismernek minket.

A szakértő szerint ezt a döntést nem szabad elkapkodni, egy hosszú folyamatról van szó, nem történik meg egyik pillanatról a másikra.

Magának az elhatározásnak időt kell adnunk, mivel nagy motivációra és lendületre lesz szükségünk, hogy véghezvigyük tervünket. Ha már az érezzük, hogy a lelkünknek is szüksége van rá, és az agyunk is azt mondja, ez a logikus döntés, akkor jött el az ideje a váltásnak.

Hogyan kezdjünk bele?

Ha már tudjuk, hogy milyen irányba szeretnénk elindulni, S. Tóth Márta azt javasolja, ne adjuk fel egyből jelenlegi állásunkat, ha van rá mód, először kezdjük el hobbi szinten beleásni magunkat jövőbeli foglalkozásunkba, vagy esetleg részmunkaidőben, hogy kipróbáljuk magunkat benne. Ha nincs erre lehetőség, alaposan nézzünk utána, mivel járna az a munka amit csinálni szeretnénk, mérjük fel a piacot, tájékozódjunk milyen végzettség szükséges hozzá.

Járj utána, milyen fizetéssel számolhatsz kezdőként, mennyire gyorsan lehet előrelépni a szakmában. Szükséged lesz-e a kezdeti időszakban anyagi tartalékokra esetleg? Nagyon hasznos tud lenni, ha elbeszélgetsz olyan emberekkel, akik ezen a területen dolgoznak, így rengeteg kérdésre választ kaphatsz. Legjobb, ha más-más pozícióban lévőket is kifaggatsz.

Ha mindennek utánanéztél, alaposan átgondoltad, és úgy érzed, szívesen kipróbálnád magad abban a munkakörben, ne félj belevágni, mert a kezdeti nehézségek után, meg lesz a gyümölcse a kitartásodnak és a bátorságodnak.