Szinte hihetetlen, hogy a Dallas egykori Samanthája Linda Gray idén betölti a 80. évét. Friss fotóit nézve, akár 2 évtizedet is letagadhat. A színésznő, bár egyedül él, több interjúban elmondta, jól megvan, nem keres újabb férjet magának. Pedig bizonyára még most is sokan akadnának, akik szívesen megöregednének vele, ám valószínűleg ehhez már hozzá van szokva, hiszen egész életében gyönyörű volt.

Azt azonban sokan nem tudják, hogy mielőtt felfedezték színészként, modellként már hatalmas sikert aratott. 1967-ben lett híres, illetve elsősorban a lábai, hiszen Linda őrülten szexi, hosszú lábait láthatjuk a Diploma című film plakátján, melynek főszerepét Dustin Hoffmann alakította. A szóbanforgó képet itt tudod megtekinteni.