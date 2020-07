Ahogy azt korábban megírtuk, 2019 szeptemberében Tóth Róbert kajakos elvesztette a harcot a rákkal szemben: minden erejével a gyógyulásra koncentrált, ám a ritka kór sajnos felülkerekedett rajta.

9 hónappal távozása után özvegye, Reményi Diána őszinte vallomást tett. Elárulta, hogyan érez:

"Létezem, teszem a dolgom, dolgozom, de mindent egyfajta homály fed. Nehéz leírni, valószínűleg tényleg csak azok értik ezt az állapotot, akik pontosan tudják, mekkora súlya van az igaz szerelem elvesztésének, és milyen ezzel a kínnal élni. Nem gondolom, hogy valaha is képes leszek feldolgozni az elvesztését" - mondta a Blikknek.

9 év együttlét után elképesztően nehéz lehet elengedni a másikat, de ahogy Diána mondja, a szívében ők még mindig összetartoznak:

"Az özvegység csak egy címke, nem foglalkozom vele. Én akkor is a felesége vagyok, ő pedig a férjem, a halála után is szerelmes vagyok Robiba" - vallotta be Diána.