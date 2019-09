Tóth Róbert kajakos életét vesztette. A rákkal küzdő sportoló szervezete feladta a harcot. A szomorú hírt a Csongrád Hírek tette közzé Facebook-oldalán.

"Isten veled Robi! Isten veled nagy harcos! Robi most nem tudott nyerni. Pedig mindent megtett: küzdött, és erején felül is teljesített. S bár felül a kajak, de alul a víznek árja... Nem rajta múlott" - írták a posztban. A csongrádi származású sportolót a város saját halottjának tekinti, és a hazaszállítás költségeit is magára vállalja. A mindenkit megrendítő hírt Tóth Róbert szerelme, Diána is a Facebook-oldalán közölte ismerőseivel. Az utolsó percig emberfeletti küzdelem volt, az utolsó leheletedig bivalyerős maradtál. A harcos. Így hívtak az ápolók, az orvosok, mindenki" - írta a többi között Diána. Posztja szerint Róbert vasárnap, szeptember 29-én távozott az élők sorából. "Az egyetlen, ami ad némi megnyugvást, az az, hogy a minden porcikájában tökéletes tested végre megpihenhet, és a csodaszép lelkecskéddel együtt fellélegezhet egy olyan világban, ahol már nincs betegség és nincs ez a pokoli fájdalom sem, amit át kellett élned. Sajnálom, hogy az irántad érzett mérhetetlen szerelmem sem volt elég ahhoz, hogy kiszabadítsalak a betegséged börtönéből" - írta még DIána.