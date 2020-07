Nicole Scherzinger állítólag a következő szintre akar lépni szerelmével, a 35 éves Thom Evansszel. Az ismerősök szerint gyermeket szeretnének, és tesznek is érte. A sportoló azt mondta barátainak, étrendkiegészítőket is szed, hogy segítse a megtermékenyítést. Mások pedig arról számoltak be, az énekesnő és a rögbijátékos között dúl a szerelem, és bizony a gyereken kívül a házasságról is szó esik köztük - írja a Daily Star.