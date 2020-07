A csinos híradóst ritkán látni bikiniben, most viszont két fotót is megosztott magáról fürdőruhában. Az egyik Dominikán készült, a másik Villányban.

A híradós egy dögös kivágású bikiniben sütette magát a napon. A szexi fürdőruhában két képet is lőtt, ám az egyik még januárban készült dominikai nyaralásán, a másik viszont a napokban Villányban. Antónia hozzáfűzte, mindkét út csodás volt, hiszen itthon is lehet mesés helyeken vakációzni.

„A második kép Dominika január, az első Villány ma reggel. Szuper volt itt is és ott is! Itthon nyaralunk"