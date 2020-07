Fésűs Nelly gyönyörű nagylánya, Csenge nem csak külsőre, habitusra is a színésznőre ütött.

A közkedvelt színésznő, Fésűs Nelly lánya mind külsőre, mind belsőre édesanyjára ütött. Nelly elmondása szerint, Csenge erős, határozott és mindig meg van a véleménye.

„A fiatalkori önmagamat látom Csengében. Tizenhét évesen én is épp úgy néztem ki, mint most ő. A szemünk például egy az egyben ugyanolyan, de a vonásunk is nagyon hasonlít, egyedül talán az alkatunk más egy kicsit" – mesélte a Borsnak Fésűs Nelly