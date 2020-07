A híres rádiós, Sebestyén Balázs élő adásban ment neki Majkának, akivel egyébként baráti viszont ápolnak. Ahogy korábban megírtuk, Majka és számtalan zenekar felszólat a koronavírus miatti korlátozások kapcsán, erre reagált Balázs a reggeli műsorában:

A koronavírus-járvány egy létező dolog, egy előadó pedig felelősséggel tartozik a közönségéért... A turizmus és más ágazat is ugyanúgy nehéz helyzetbe került, ahogy rengeteg civil is, akik nem is kerestek milliókat, mint a frontemberek.