A Republic kampánycsoport szerint Vilmosék jótékonysági szervezete, a The Royal Foundation tetemes összeget utalt át a Sussex Royal alapítványnak tavaly. Konkrétan 145 ezer fontról, azaz 56,5 millió forintról van szó.

Később pedig ugyanekkora összeg került a Travalyst magántulajdonú cég számlájára, amelynek a részvényeinek 75%-a pedig Harry herceg tulajdonában van.

Graham Smith, a Republic csoport vezetője kérvényezte a Jótékonysági Bizottságot, hogy vizsgálják meg az ügyet - írtja a Mirror.

„Úgy látszik, hogy a testvért támogatják inkább a rászorulók helyett. A The Royal Foundation 300 ezer fontot veszített Harry herceg projektjei miatt. Harry szervezetét, a Sussex Royalt most végleg felszámolják, és úgy tűnik, a pénzt is magával viszi" – állítja Smith.

Harry herceg szóvivője szerint a vádak hamisak, sőt sértőnek és ízléstelennek tartják azokat.

Ennek ellenére sokan felháborodtak a hír hallatán, és Twitteren fejezték ki nem tetszésüket.

"Nem hittem volna, hogy Harry herceg saját célra használja fel a jótékonysági pénzt. Szégyellje magát!"