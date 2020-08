A meddőség egyre több párt érint manapság. Sok házaspár vágyik a gyermekáldásra, ám a kisbaba várat magára. Nem csak fizikai, hanem lelki okai is lehetnek annak, ha egy nő nem tud teherbe esni. A meddőség lelki okait járjuk most körül.

A mai világban egyre többször merül fel a meddőség ténye. Nem árt azonban tisztázni, mikortól beszélünk meddőségről.

A meddőség elsősorban azt jelenti, hogy egy nő vagy egy férfi bilológiailag nem képes hozzájárulni a fogamzás folyamatához, de meddőségről beszélünk abban az esetben is, amikor egy nő nem tudja kihordani a terhességét. Számos oka lehet a meddőségnek, a betegségek mellett, lelki okokról is beszélhetünk. Ezeket fogjuk átnézni cikkünkben.

Meddőségről akkor beszélünk, ha a pár, melynek nő tagja 34 év alatti, rendszeres szexuális együttlét mellett, fogamzásgátlás nélkül egy éven belül nem jár sikerrel. Ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni.

A meddőség statisztikai adatok szerint minden hetedik párnál gondot okoz.

A meddőségnek számtalan oka lehet. Betegségek szövődménye is lehet a sikertelen teherbeesés, de sok olyan eset is van, amikor a párok mindkét tagja teljesen egészséges, mégsem jön a gyermekáldás. Ilyenkor a lelki okokat kell feltárni, ugyanis a meddőség hátterében számtalan lelki probléma is állhat.

A meddőség lelki okai:

Stressz:

Mint számos egyéb betegség esetében, a teherbeesésnél meghatározó szerepet játszik a stressz.

A párok a sikertelen fogantatás közben olyan krízisen mennek át, amik komoly pszichés stresszel és nyomással járnak. Ezek a leki folyamatok pedig méginkább gátolják a megtermékenyítés sikerességét. Minél tovább tart a sikertelenség állapota, annál erősebb a stressz jelenléte, aminek következtében nehéz megteremteni a fogantatáshoz szükséges nyugodt körülményeket. Ez egy ördögi kör, amennyiben ez a helyzet áll fent, érdemes szakember segítségét kérni, akár párterápia keretein belül is.

Önbecsülés hiánya:

Sokan nem is gondolják, de gátolhatja a teherbeesést az is, ha nem vagyunk megelégedve önmagunkkal. Férfiak és nők esetében is előfordulhat, hogy a hosszabb ideig tartó sikertelenség hátterében az áll, hogy nem hiszik el magukról: jó szülők lesznek és képesek felnevelni egy gyereket. Az ezzel járó ártó gondolatok olyan szorongássá váhatnak, amik gátolják a sikeres fogamzást. És mint tudjuk, a gondolatainknak teremtő erejük van!